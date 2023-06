Bulgaria: Radev, nomina procuratore ad interim Safarov non rispetta procedure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina di Borislav Sarafov a procuratore generale ad interim della Bulgaria non rispetta le procedure. Lo ha affermato il capo dello Stato, Rumen Radev, citato dall’agenzia di stampa “Bta”. Safarov è stato nominato lo scorso 16 giugno, dopo il decreto presidenziale per la rimozione di Ivan Geshev. “La nomina non è passata attraverso le procedure previste e le approfondite delibere sulle qualità professionali e morali, tuttavia Safarov gode di tutti i poteri del procuratore generale”, ha dichiarato Radev.(Seb)