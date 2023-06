Terremoto: Albano, con governo cambio di passo nella ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "ha voluto imprimere un deciso cambio di passo nel processo di ricostruzione post-sisma, una ferita nel cuore dell'Appennino. Con l'approvazione del decreto legge 3/2023 sono state introdotte disposizioni semplificative relative alle procedure di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, è stata prevista la stabilizzazione del personale impiegato negli uffici speciali per la ricostruzione, l'erogazione di anticipazioni finanziarie per il pagamento Iva e la deroga rispetto al numero minimo di alunni per classe. Inoltre, con il decreto legge 11/2023 è stata stabilita la proroga del superbonus 110 per cento, con i meccanismi della cessione dei crediti sconti e dello sconto in fattura, all'interno del cratere sismico. Lo ha affermato l'onorevole Lucia Albano, sottosegretario all'Economia e Finanze con delega alla ricostruzione post-sisma, valorizzazione del patrimonio pubblico e rapporti con Agenzia del demanio, durante la presentazione del Rapporto ricostruzione a maggio 2023. "Oltre alla ricostruzione privata - ha aggiunto Albano - è da sottolineare anche il lavoro che il governo sta svolgendo, tramite l'Agenzia del demanio, sulla ristrutturazione e riqualificazione degli edifici pubblici. Ricostruiti in chiave green con parametri Esg, garantiranno la presenza dei servizi strategici, favorendo la permanenza e il ripopolamento delle comunità nei territori colpiti. Con il governo Meloni il Centro Italia è finalmente tornato ad essere una questione centrale per l'Italia". (Rin)