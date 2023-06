Lombardia: Fontana, nessuna tensione in giunta, Prss unica cosa importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- In giunta regionale "non c'è nessuna tensione, stiamo lavorando per il programma regionale di sviluppo sostenibile (Prss), che è la cosa veramente importante e mi sembra che stia andando molto bene in Aula, per cui l'unica cosa che guardiamo sempre è il futuro". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento a Palazzo Lombardia. La delibera per i fondi del prolungamento della M5 fino a Monza, quindi, sarà approvata, ha assicurato parlando coi cronisti, perché "non ci sono problemi", ha aggiunto. (Rem)