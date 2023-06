RPT - Lavoro: Guidolin (M5s), Upb certifica totale inadeguatezza assegno inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto - Dal Rapporto dell'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) sulla politica di bilancio "emergono numeri drammatici riguardo l'assegno di inclusione, la misura che il governo Meloni ha varato per sostituire il reddito di cittadinanza. L'Ufficio parlamentare di bilancio ha spiegato, difatti, che con l'assegno di inclusione, i nuclei che hanno percepito il reddito di cittadinanza passeranno da 1,2 milioni a 740 mila: in pratica, saranno quasi dimezzati. Nei mesi scorsi la ministra del Lavoro, Calderone, ha affermato che con l'assegno di inclusione nessuno sarebbe stato lasciato indietro: di fronte a questi numeri, è evidente che si trattava di una menzogna. Deve scusarsi per questo, e con lei un intero esecutivo. Siamo di fronte alla peggiore destra di sempre, che ha messo nel mirino i poveri invece di evasori e corrotti". Lo afferma, in una nota, Barbara Guidolin, senatrice del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro-Sanità. (Com)