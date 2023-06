Pd: Bonaccini, non voglio costruire nuova corrente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- La convention di luglio non è per una corrente ma per “un’area politico-culturale che vuole portare un contributo di idee”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente del Partito democratico e della Regione Emilia-Romagna, a "L’aria che tira", su La7. Questo vuol dire che “non c’è nulla di cristallizzato ma il tentativo di chiamare tanti che ci hanno creduto e che vogliono contribuire e dare una mano”, ha aggiunto. (Rin)