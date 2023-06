Ucraina: Scholz, Cina non fornisca altre armi alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina di non deve fornire alla Russia “altre armi” per la guerra che questo Paese ha mosso contro l'Ucraina. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la conferenza stampa che ha tenuto a Berlino con il primo ministro cinese, Li Qiang, al termine delle consultazioni tra i rispettivi governi. In merito al conflitto nell'ex repubblica sovietica, Scholz ha evidenziato come, durante la sua visita a Pechino nel novembre del 2022, ha concordato con il presidente cinese Xi Jinping che le armi nucleari non devono essere impiegate in Ucraina. Tale conclusione è stata fatta propria dal vertice del G20 tenuto a Bali nello stesso mese. Il cancelliere ha poi ribadito che i diritti dell'Ucraina alla sovranità e all'integrità territoriale sono ancorati nella Carta delle Nazioni Unite. Scholz ha, infine, affermato che non si deve giungere a un “congelamento” della guerra nel Paese aggredito dalla Russia. (Geb)