Milano: Fontana, Sala parla di giunta regionale? Dispiace a me per come consiglio comunale lo tratta

- “Anche io sono molto amareggiato per Sala, per le sue condizioni e per come viene trattato dal suo consiglio comunale che purtroppo non gli consente di avere proposte intelligenti”. Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, replicando ironicamente alle parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala che stamattina ha definito “grave” la situazione in giunta regionale, dopo le tensioni riportate ieri dalla stampa. “Non riesce a sbloccare quelli che dovrebbero essere dei progetti fondamentali per la città. Ognuno ha i suoi problemi”, ha concluso Fontana. (Rem)