Roma: incidente stradale tra monopattino e auto, feriti due 13enni

- Due ragazzi di 13 anni sono rimasti feriti a seguito di un incidente stradale avvenuto in viale Antonio Ciamarra, nel quartiere Don Bosco di Roma. Il fatto è avvenuto all'altezza del civico 140, poco dopo le ore 23 di ieri, quando si è verificato lo scontro tra i due ragazzi, che viaggiavano a bordo di un monopattino privato, e un'auto, una Toyota Aygo. Il conducente del monopattino è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Bambino Gesù, mentre il passeggero è stato trasportato in codice giallo al Bambino Gesù. Il conducente dell'auto, un uomo italiano di 20 anni, si è fermato immediatamente a prestare soccorso, e dall'esame etilometrico è risultato negativo. Nello scontro sono rimaste coinvolti altri quattro veicoli in sosta. Sul posto è intervenuto il quarto gruppo prenestino della polizia locale di Roma. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica della vicenda. (Rer)