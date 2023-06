Ue: Commissione presenta strategia su sicurezza economica per ridurre rischi da rapporti con Paesi terzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea e l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, hanno pubblicato oggi una comunicazione congiunta sulla Strategia europea di sicurezza economica. La comunicazione si concentra sulla minimizzazione dei rischi derivanti da flussi economici, commercio e investimenti con Paesi terzi, "in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche e di accelerazione dei cambiamenti tecnologici, preservando al contempo i massimi livelli di apertura e dinamismo economico", si legge in una nota della Commissione Ue. La strategia proposta definisce un quadro comune per raggiungere la sicurezza economica promuovendo la base economica europea, proteggendo dai rischi e collaborando con la più ampia gamma possibile di Paesi, per affrontare preoccupazioni e interessi comuni. I principi fondamentali di proporzionalità e precisione guideranno le misure di sicurezza economica. I rischi presentati da alcuni legami economici, si legge nella nota dell'esecutivo Ue, "si stanno evolvendo rapidamente nell'attuale contesto geopolitico e tecnologico e si fondono sempre di più con i problemi di sicurezza. Per questo motivo, l'Ue deve sviluppare un approccio globale per identificare, valutare e gestire comunemente i rischi per la sua sicurezza economica". (segue) (Beb)