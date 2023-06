Ue: Commissione presenta strategia su sicurezza economica per ridurre rischi da rapporti con Paesi terzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Strategia propone quindi di compiere una valutazione approfondita dei rischi in quattro aree: rischi per la resilienza delle catene di approvvigionamento, compresa la sicurezza energetica; rischi per la sicurezza fisica e informatica delle infrastrutture critiche; rischi legati alla sicurezza tecnologica e alla fuga di tecnologia; rischi di armamento delle dipendenze economiche o di coercizione economica. La Strategia propone quindi una metodologia per la valutazione del rischio, che dovrebbe essere effettuata dalla Commissione e dagli Stati membri, in collaborazione con l'Alto rappresentante Ue e con il contributo del settore privato. La strategia stabilisce inoltre come mitigare i rischi identificati attraverso un approccio su tre fronti. Prima di tutto, promuovere la competitività dell'Ue rafforzando il mercato unico, sostenendo un'economia forte e resiliente, investendo nelle competenze e promuovendo la ricerca, la tecnologia e la base industriale e tecnologica dell'Ue. In secondo luogo, proteggere la sicurezza economica dell'Unione europea attraverso una serie di politiche e strumenti esistenti e l'esame di nuovi strumenti per colmare eventuali lacune. "Tutto ciò avverrebbe in modo proporzionato e preciso, in modo da limitare eventuali ricadute negative non volute sull'economia europea e mondiale", si legge nella nota della Commissione. (segue) (Beb)