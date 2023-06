Ue: Commissione presenta strategia su sicurezza economica per ridurre rischi da rapporti con Paesi terzi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo punto riguarda la collaborazione con la più ampia gamma possibile di partner per rafforzare la sicurezza economica, anche attraverso l'approfondimento e la finalizzazione degli accordi commerciali e il rafforzamento di altri partenariati, rafforzando l'ordine economico internazionale basato sulle regole e le istituzioni multilaterali, come l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), e investendo nello sviluppo sostenibile attraverso il Global Gateway. Il Consiglio europeo esaminerà la strategia durante la prossima riunione del 29-30 giugno. La Comunicazione della Commissione europea, pur senza fare riferimento diretto alla Cina, dovrebbe mirare a limitare gli effetti di fornitura di tecnologie sensibili e di dipendenza nei mercati da economie definite ostili. "La pandemia Covid ha messo in evidenza i rischi che catene di approvvigionamento altamente concentrate possano rappresentare un pericolo per il funzionamento dell'economia europea. "La guerra di aggressione della Russia contro Ucraina ha mostrato come l'eccessiva dipendenza da un singolo Paese, specialmente se con valori, modelli e interessi sistemicamente divergenti, riduce le opzioni strategiche dell'Europa e mette a rischio le nostre economie e i nostri cittadini", si legge nella comunicazione. "Con le tensioni geopolitiche in aumento e l'integrazione economica globale più profonda che mai, alcuni flussi e attività economiche possono rappresentare un rischio per la nostra sicurezza. Oggi più che mai, la nostra sicurezza è profondamente intrecciata con la nostra capacità di renderci più resilienti e di ridurre i rischi derivanti dai legami economici che nei decenni passati consideravamo benigni. I profondi cambiamenti tecnologici stanno aumentando l'intensità di questa competizione e rendono più complesse le sfide economiche e di sicurezza", conclude il documento. (Beb)