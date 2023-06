Italia-Regno Unito: Tajani da domani a Londra per conferenza ricostruzione Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine della Conferenza, Tajani parteciperà a una riunione dei ministri del G7, convocata dalla Presidenza giapponese, e avrà alcuni incontri bilaterali, tra i quali uno con la presidente della Bers Odile Renaud-Basso e uno con il Segretario di Stato britannico James Cleverly. Il Vicepremier incontrerà anche i principali esponenti del mondo della finanza e della cultura italiani residenti nel Regno Unito, nel quadro dell’azione di diplomazia per la crescita promossa dal Governo, e visiterà il Consolato Generale d’Italia a Londra, che serve una delle più grandi comunità di connazionali nel mondo e la più grande in Europa. La Conferenza di Londra valuterà i progressi nel finanziamento del fabbisogno di 14 miliardi di dollari, stimato dalla Banca mondiale per la ricostruzione del Paese. Sarà aperta dal primo ministro britannico Rishi Sunak, dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky (in modalità virtuale) e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Saranno altresì presenti le Istituzioni Finanziarie Internazionali e oltre 400 aziende da tutto il mondo. (Com)