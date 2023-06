© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2 per cento del Pil deve diventare la nuova “soglia minima” da destinare al settore della difesa. Lo ha detto in un discorso al Parlamento il presidente lituano, Gitanas Nauseda. “La Lituania sta già dando l’esempio, destinando il 2,5 per cento del Pil alla difesa”, ha sottolineato il capo dello Stato. (Sts)