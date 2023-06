Speciale difesa: Moldova, ambasciatore Ue, in arrivo 2 radar per rilevare pericoli sorvolo dello spazio aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova sarà dotata di due radar per rilevare possibili pericoli di sorvolo dello spazio aereo. Un dispositivo sarà fornito dall'Unione europea nell'ambito del programma European Peace Facility. Il secondo sarà procurato dalle autorità di Chisinau. Lo ha detto l'ambasciatore dell'Ue in Moldova, Janis Mazeiks, all'emittente televisiva "Pro Tv Chisinau". Il diplomatico ha precisato che attraverso questo programma l'Ue fornirà alla Moldova le attrezzature necessarie per rafforzare le sue capacità di difesa. "Stiamo parlando di due radar: uno acquistato dalla Moldova con i propri soldi e l'altro offerto dall'Ue nell'ambito del programma European Peace Facility", ha detto il diplomatico. (Rob)