Fisco: Tremaglia (Fd'I), Upb promuove governo su riforma

- La relazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio "promuove l'efficacia delle misure d'emergenza adottate e la bontà della strada intrapresa dal governo Meloni su salario minimo e riforma fiscale. L'Upb conferma come siano state le misure di supporto per il caro energia a sostenere i consumi e a contenere la dinamica dei prezzi, assieme alla solidità di un tessuto produttivo che si è dimostrato più robusto di quello di tanti altri partner occidentali". E' quanto dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Tremaglia, che aggiunge: "Inoltre, la relazione evidenzia come la ripresa delle vendite all'estero e il contenimento dell'inflazione abbiano tratto beneficio dalla moderazione salariale: questo conferma che il tema non è il salario minimo, ma la riduzione del cuneo fiscale affinché più soldi arrivino nelle tasche dei lavoratori senza indebolire la competitività delle aziende. L'Upb ribadisce la necessità di un sistema di tassazione più semplice e organico: si tratta del percorso intrapreso già nei lavori per la delega fiscale, che potrà essere il vero punto di svolta nel rapporto tra cittadini e fisco italiano". (Rin)