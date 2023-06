Ue: von der Leyen, 66 miliardi da Stati membri per revisione quadro finanziario pluriennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha illustrato la proposta della Commissione europea sulla revisione del quadro finanziario pluriennale Ue 2021-2027. Una proposta mirata su tre temi: Ucraina, migrazione e le sfide esterne, e il mantenimento della competitività europea. "Chiediamo agli Stati membri la fornitura di ulteriori 66 miliardi di euro per il bilancio europeo", ha dichiarato in un punto stampa alla Commissione europea von der Leyen. "Per quanto riguarda l'Ucraina, proponiamo una riserva finanziaria di 50 miliardi di euro per i prossimi quattro anni. Questa comprende sia prestiti che sovvenzioni e fornirà innanzitutto una prospettiva e una prevedibilità ai nostri partner in Ucraina. Dovrebbe anche incentivare altri donatori a farsi avanti", ha aggiunto. La riserva finanziaria dovrebbe permettere di calibrare il sostegno europeo in base "all'evoluzione sul campo", ha poi spiegato von der Leyen. "Per quanto riguarda la migrazione, la portata delle sfide odierne ci impone di dare risposte rapide e urgenti e stiamo proponendo di dotare i nostri Stati membri di un sostegno finanziario e rafforzare la gestione delle nostre frontiere esterne. Dobbiamo lavorare più intensamente con i nostri vicini, per promuovere lo sviluppo economico e stabilizzare quei Paesi e dobbiamo rafforzare il nostro partenariato internazionale", ha proseguito la presidente. (segue) (Beb)