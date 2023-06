Ue: von der Leyen, 66 miliardi da Stati membri per revisione quadro finanziario pluriennale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue ha bisogno, come detto dalla presidente dell'esecutivo Ue, di un budget aggiuntivo per i rifugiati siriani in Siria, in Libano, in Giordania e in Turchia, così come per la rotta migratoria meridionale, per i Balcani occidentali, per i partner di tutto il mondo e anche per mantenere la capacità di reagire alle crisi umanitarie e ai disastri naturali. "Per tutto questo, chiediamo 15 miliardi di euro", ha annunciato von der Leyen. Per quanto riguarda la resilienza e la competitività dell'economia europea, invece, la presidente della Commissione Ue ha proposto il "progetto step". "Abbiamo identificato tre settori di priorità che sono fondamentali per preservare il nostro vantaggio digitale e competitivo. Si tratta del deep tech, delle tecnologie pulite e delle biotecnologia", ha dichiarato. Chiediamo un rafforzamento limitato a 10 miliardi di euro per aumentare alcuni fondi", ha concluso. Alle risorse chieste agli Stati membri europeo si aggiungeranno quelle quelle prese dal budget comunitario. (Beb)