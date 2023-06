Berlusconi: Fontana su consiglieri usciti da aula, responsabilità loro, scelte lasciano senza parole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai consiglieri regionali del Movimento cinque stelle e al Dem Paolo Romano, che sono usciti dall'aula oggi durante la commemorazione a Palazzo Pirelli per Silvio Berlusconi, "ognuno si deve assumere le responsabilità e ognuno ritiene di fare scelte, che a volte lasciano senza parole". Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento a Palazzo Lombardia. "Sono scelte loro – ha proseguito - e quindi non mi permetto di criticare gli altri. La critica arriva dalla valutazione oggettiva, non credo ci sia nessuno, salvo poche persone, che non vogliono rispettare una persona che è deceduta, al di là delle idee comuni o diverse. Ognuno ha i suoi limiti e se li porta a casa".(Rem)