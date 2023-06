I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanità: Cgil, serve cambio di passo da parte del Governo e della Regione Lazio - Sabato 24 giugno la Cgil, insieme a tante associazioni, scende in piazza a Roma per una manifestazione nazionale in difesa del diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro e per la difesa e il rilancio del Servizio sanitario nazionale, pubblico e universale. L'appuntamento è alle ore 9:30 in piazza della Repubblica. Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. "Su questi temi - continua la nota - serve un cambio di passo da parte del Governo e della Regione perché sempre più persone non riescono a accedere alle cure. Nel Lazio un numero sempre maggiore di persone è impossibilitato a ottenere le prestazioni sanitarie nei tempi previsti dalla legge. Nell'arco di quasi un anno, da giugno 2022 a maggio 2023, per gli esami diagnostici con priorità B, da svolgere entro 10 giorni, la media regionale di prestazioni erogate in base alle prenotazioni è passata dal 68,9 per cento al 61,2 per cento: 7,7 punti percentuali in meno. La situazione è peggiorata in 9 Asl su 10 e nella Asl di Viterbo, l'unica con una variazione positiva, la differenza è di un +0,9 per cento. Nelle Asl di Roma 3, 4, 5 e 6 e nella Asl di Frosinone il calo registrato è a doppia cifra, con il dato più basso per la Asl di Roma con meno 22,7 punti percentuali. Per invertire la tendenza e raggiungere l'obiettivo minimo del 90 per cento occorrono importanti investimenti per garantire il pieno accesso alle cure, rafforzare i servizi pubblici e aumentare il personale, fortemente diminuito per il mancato turn over di questi anni". (segue) (Rer)