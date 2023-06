© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Banca centrale taglia tasso d’interesse primario a uno e cinque anni - La Banca centrale della Cina (Pboc) ha tagliato oggi due tassi di interesse di riferimento per la prima volta in dieci mesi, nel tentativo di contrastare il rallentamento della seconda economia globale. Il tasso d’interesse primario a un anno (Lpr) è stato abbassato di 10 punti base al 3,55 per cento, mentre quello a cinque anni - su cui molti enti creditizi basano i propri tassi di mutui - è passato dal 4,3 al 4,2 per cento. (segue) (Res)