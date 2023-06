© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kazakhstan-Germania: Tokayev riceve Steinmeier, focus su trasporti ed energia - Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha ricevuto ad Astana l’omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier, con il quale ha discusso delle prospettive del partenariato strategico tra i due Paesi con particolare riferimento allo sviluppo della Rotta di trasporto internazionale trans-caspica (Titr), il cosiddetto Corridoio di mezzo, e alla cooperazione in campo energetico e industriale. Lo rende noto la presidenza kazakha in un comunicato. I due leader hanno condiviso l’importanza di approfondire il dialogo politico e di approfondire la cooperazione in materia di commercio e investimenti, energia, trasporti e logistica. Tokayev e Steinmeier hanno anche scambiato idee sulle più pressanti questioni dell’agenda internazionale e regionale. Il colloquio, si legge nel comunicato, si è svolto in un’atmosfera “amichevole e costruttiva”. Nelle prossime ore il presidente tedesco dovrebbe recarsi in visita anche nella regione di Mangistau, nell’ovest del Kazakhstan, dove parteciperà alla cerimonia inaugurale del nuovo Istituto d’ingegneria kazakho-tedesco. (segue) (Res)