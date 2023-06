© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Modi partito per visita ufficiale negli Usa, seguirà tappa in Egitto - Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, è partito oggi per un viaggio ufficiale negli Stati Uniti e in Egitto che lo impegnerà fino al 25 giugno. Lo riferisce l’ufficio del premier indiano. Modi si sta recando negli Usa su invito del presidente statunitense, Joe Biden, e della moglie Jill, ma prima di arrivare a Washington farà tappa a New York, dove domani guiderà le celebrazioni della Giornata internazionale dello yoga nel quartier generale delle Nazioni Unite. “Attendo con impazienza questa celebrazione speciale proprio nel luogo in cui nel dicembre del 2014 è stata approvata la proposta dell’India di istituire una Giornata internazionale dello yoga”, ha dichiarato Modi prima di partire. (Res)