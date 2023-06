I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infrastrutture: Salvini, su Tav mi auguro che Francia non si fermi e torni indietro - Sull'Alta Velocità Torino-Lione "non prendo neanche in considerazione che la Francia si rimangi l'impegno con l'Italia e l'Europa". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a "24 Mattino" su Radio24. "Mi auguro che la Francia non si fermi e torni indietro", ha aggiunto. (segue) (Rin)