I fatti del giorno - Italia (4)

21 luglio 2021

- Giustizia: Ciriani, testo riforma migliorabile in Parlamento - "Tutti i testi possono essere migliorati, e il Parlamento serve proprio per questo. Come ministro dei rapporti con il Parlamento, il mio compito è tutelare gli interessi delle istituzioni e dei gruppi parlamentari, favorendo una discussione aperta". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ai microfoni di Rtl 102.5. "Tutti i testi possono sempre essere migliorati, e questo è un invito a svolgere il nostro lavoro nel Parlamento. Le proposte e i principi fondamentali non possono essere modificati, ma è sempre possibile apportare miglioramenti. Pertanto - ha aggiunto - l'invito che rivolgo all'opposizione è il seguente: invece di dire sempre "no", perché non affrontare i temi in modo oggettivo? Perché non discutere su come riformare il sistema giudiziario per renderlo più giusto, proteggere i cittadini da processi ingiusti e prevenire la diffamazione causata da intercettazioni inutili? Perché non garantire il rispetto agli amministratori pubblici e affrontare il problema dell'abuso d'ufficio, che danneggia gli amministratori onesti e li scoraggia dal servire la comunità?", ha concluso Ciriani. (segue) (Rin)