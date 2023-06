Disabilità: Locatelli, su barriere architettoniche necessario cambio prospettiva vero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre al miglioramento normativo, è necessario un cambio di prospettiva vero, concreto, diffuso che coinvolga le istituzioni, anche il mondo del privato, e tutti i cittadini". Lo ha affermato il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, nell’Aula della Camera, rispondendo ad una interpellanza del Partito democratico su “quali siano i dati aggiornati, aggregati e distinti per Regione, relativi all'adozione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche". "Dobbiamo iniziare a pensare che quei principi cardine della Convenzione Onu, così come l’accessibilità universale, il diritto di tutti alla mobilità, devono essere garantiti. Per farlo, dobbiamo immaginare di progettare diversamente gli spazi", ha concluso l’esponente dell’esecutivo. (Rin)