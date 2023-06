Istat: 42,6 per cento misure sviluppo sostenibile in miglioramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli andamenti relativi all’ultimo anno mostrano un quadro variegato: il 42,6 per cento delle misure per lo sviluppo sostenibile è in miglioramento rispetto al target definito dall’Agenda 2030, il 24,6 per cento stazionario e il 32,8 per cento segnala un peggioramento. È quanto emerge dal rapporto Istat sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Rispetto ai dieci anni precedenti, i segnali positivi sono più numerosi: il 58,6 per cento delle misure infatti risulta in miglioramento, mentre il 21,3 per cento resta stazionario e il 20,1 per cento segnala un peggioramento. (Rin)