Pd: Calenda, su Ucraina e M5s contraddizione da cui non uscirete

19 luglio 2021

- "Rispondo perché tirato in ballo. Stimo Alessandro Alfieri ma non capisco 'con Kiev senza se e senza ma' e l'apertura ad alleanza con i Cinque stelle. Se foste al governo insieme al posto di Meloni come votereste su guerra, energia, sussidi, giustizia? Da questa contraddizione non uscirete". Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda commentando un'intervista di Alessandro Alfieri di stamattina al "Corriere della Sera". (Rin)