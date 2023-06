Nepal: nasce il Fronte socialista, tra i 4 partiti membri il Centro maoista del premier Dahal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Nepal è nato il Fronte socialista. Lo hanno formato quattro forze politiche di sinistra: il Partito comunista - Centro maoista (Cpn-Mc) del primo ministro Pushpa Kamal Dahal, il Partito comunista socialista unificato (Cpn-Us) di Madhav Kumar Nepal, il Partito socialista del popolo (Pspn o Jsp) di Upendra Yadav e il Partito comunista (Cpn) di Netra Bikram Chand. I quattro leader hanno annunciato la formazione ieri e hanno sottoscritto un documento di impegno in 15 punti. Tra gli obiettivi ci sono quelli di realizzare un socialismo con caratteristiche nepalesi all’interno della democrazia e dell’ordine repubblicano; porre fine alla discriminazione di classe, etnica, linguistica, regionale, di genere e di casta; costruire un’economia socialista libera da interferenze esterne; accelerare la modernizzazione del settore agricolo; definire i poteri e le giurisdizioni di tutti i livelli di governo per attuare efficacemente il federalismo; liberare i prigionieri politici dalle carceri. (segue) (Inn)