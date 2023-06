Tunisia: partiti rifiutano di accogliere nel Paese “migranti irregolari deportati da Ue”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni partiti, associazioni e personalità della Tunisia, in una dichiarazione congiunta, hanno espresso il “timore di concludere un accordo" che potrebbe rendere il Paese "una terra per accogliere i migranti irregolari deportati dall'Europa”. Lo ha riferito il quotidiano "Le Maghreb", secondo cui, tra i firmatari della dichiarazione, vi è la coalizione di opposizione Somoud, il partito socialdemocratico Al Massar, il Partito socialista e il partito liberale tunisino Afek Tounes. I firmatari hanno inoltre espresso il loro rifiuto a qualsiasi accordo con l'Ue basato sul "baratto della difficile situazione economica e sociale del Paese con un pacchetto di proposte umilianti, in cambio della deportazione dall'Europa dei profughi sub-sahariani e il rimpatrio di tunisini entrati illegalmente nel continente europeo”. (Tut)