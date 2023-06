Economia: Upb, rischi al ribasso nel medio termine, cogliere opportunità Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento si qualificano rischi al rialzo sulle stime di quest’anno. Nel medio periodo (specialmente per il 2024) i fattori di rischio per il nostro Paese si confermano invece orientati al ribasso, così come le attese sul contesto economico globale. È quanto emerge dal rapporto Upb sulla politica di bilancio di giugno 2023. Andranno colte a pieno – sottolinea Upb – tutte le opportunità aperte dalla revisione del Pnrr per assicurare nuovo slancio all’azione di riforma e al potenziamento infrastrutturale, entrambi essenziali per superare i divari generazionali, di genere e territoriali e consentire all’economia di affrontare le sfide tecnologiche e ambientali che attendono il Paese. (Rin)