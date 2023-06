Imprese: Lovaglio (Mps), servono banche grandi con capacità di finanziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato italiano in ottica prospettica "credo debba consolidarsi", servono "banche grandi che abbiano capacità di fare finanziamento" perché "il problema è la capacità di servire paese". A dirlo è Luigi Lovaglio, Amministratore delegato di Banca Mps, intervenendo durante l'evento "Utp & Npl Summit" organizzato da Il Sole 24 Ore, in corso oggi a Milano. Secondo Lovaglio "la concentrazione è indispensabile" e riguardo Mps "dove, quando e con chi è un altro tema, la cosa importante è che dobbiamo aumentare la dimensione delle banche italiane". "Non è questione solo di Mps - ha precisato Lovaglio - la stessa domanda e considerazione deve essere sul tavolo di altri players. È una questione industriale" ha concluso. (Rem)