Tav: Bufalini (Telt), 4 mila posti di lavoro entro il 2025 (2)

- Oltre questo, che seguirà i lavori civili, possiamo dire che adesso siamo in fase di scavo su tutta la parte Francese e ci auguriamo nel prossimo mese di luglio di aggiudicare l’appalto per lo scavo del tunnel di base in Italia. Con questo completiamo le aggiudicazioni di tutti i lavori lato Italia e lato Francia, quindi il progetto corre a gonfie vele, peraltro a luglio andremo anche a fare l’accettazione della prima delle sette frese che dovranno scavare il tunnel di base, la prima ce la consegneranno in stabilimento il 6 di luglio prossimo e quindi è un momento molto positivo per il progetto che avanza senza grandi interruzioni. Il completamento della realizzazione delle opere è previsto alla fine del 2032 e quindi il 1 gennaio 2033 dovrebbe passare il primo treno sulla nuova linea", ha concluso Bufalini. (Rpi)