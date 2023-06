Libia: chiesti più diritti per le donne al Consiglio di sicurezza Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice del Centro Washm per gli studi sulla donna in Libia, Abeera Amnina, ha sottolineato, durante una seduta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ieri, 20 giugno, "la necessità di una strategia nazionale per salvaguardare la donna in un contesto, quello libico, da paragonarsi a quello di un paese in guerra". La Amnina ha invitato "le istituzioni statali a lavorare per il rilancio della società civile e per dare a quest'ultima l'opportunità di partecipare a qualsiasi negoziato riguardi il processo politico in futuro". Entrando più nel dettaglio della questione femminile, la direttrice ha poi chiesto di "concedere alle donne il diritto di accedere a posizioni di rilievo, promuovendo politiche per emanciparle dal punto di vista economico, politico e sociale, eliminando per sempre qualsiasi forma di discriminazione nei loro confronti”. (Res)