India: Modi al “Wsj”, con Usa “una fiducia senza precedenti”

- Tra i leader di India e Stati Uniti “c’è una fiducia senza precedenti”. Lo dichiara il primo ministro indiano, Narendra Modi, in un’intervista concessa al “Wall Street Journal” prima della sua partenza per la visita negli Usa. I legami tra Nuova Delhi e Washington sono più forti che mai mentre l’India, osserva il quotidiano, “si muove per assicurarsi quello che considera il suo legittimo posto sulla scena mondiale in un momento di turbolenze geopolitiche”. La difesa è un “pilastro” della partnership bilaterale e a Washington Modi dovrebbe concludere accordi per la produzione in India di motori per aerei caccia e per l’acquisto di droni armati, con cui migliorare la sorveglianza nell’Oceano Indiano e al confine conteso con la Cina. Il commercio con gli Stati Uniti ha raggiunto la cifra record di 191 miliardi di dollari nel 2022; gli Usa sono il principale partner commerciale e la terza fonte di investimenti diretti esteri dell’India. (segue) (Was)