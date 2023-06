India: Modi al “Wsj”, con Usa “una fiducia senza precedenti” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al tempo stesso circa il 50 per cento delle forniture militari dell’India arriva ancora dalla Russia e Nuova Delhi non ha condannato Mosca per l’invasione dell’Ucraina. “Penso che la posizione dell’India sia ben nota e ben compresa in tutto il mondo. Il mondo ha piena fiducia che la massima priorità dell’India sia la pace”, sostiene Modi. “Non siamo neutrali. Siamo dalla parte della pace”, precisa, spiegando che “tutti i Paesi dovrebbero rispettare il diritto internazionale e la sovranità” e che le controversie non dovrebbero essere risolte con la guerra. Washington, scrive la testata, “corteggia” Nuova Delhi sperando che sia “un contrappeso strategico” a Pechino, e nonostante acquisti petrolio russo, fornendo sostegno finanziario a Mosca nella guerra in Ucraina. (segue) (Was)