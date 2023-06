India: Modi al “Wsj”, con Usa “una fiducia senza precedenti” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Modi, scrive il “Wsj”, la politica estera indiana è passata dal non allineamento agli “allineamenti multipli”, con l’obiettivo di “fare avanzare gli interessi dell’India in collaborazione con una serie di potenze globali, comprese quelle in conflitto tra loro”. “L’India merita un profilo e un ruolo molto più alto, più profondo e più ampio”, afferma Modi, che punta a una riforma in senso multipolare delle Nazioni Unite, compreso il Consiglio di sicurezza, e di altre organizzazioni internazionali e descrive il suo Paese come leader naturale del Sud globale. “Si veda l’appartenenza a istituzioni chiave: rappresenta veramente la voce dei valori democratici? Un posto come l’Africa ha una voce? L’India ha una popolazione così grande ed è un punto luminoso nell’economia globale, ma è presente?”, domanda Modi. (segue) (Was)