India: Modi al “Wsj”, con Usa “una fiducia senza precedenti” (4)

- Per quanto riguarda la politica interna, il partito di Modi, il Partito del popolo indiano (Bjp), nazionalista indù, è accusato da oppositori politici e difensori dei diritti umani di favorire la polarizzazione religiosa e un arretramento della democrazia, accuse che il popolarissimo leader respinge, sostenendo che “persone di ogni fede vivono in armonia in India”. “Sono il primo premier nato nell’India libera”, sottolinea Modi, che aggiunge: “Presento il mio Paese al mondo come è, e me stesso come sono”. Modi, inoltre, rivendica i risultati economici, la riduzione della burocrazia, la semplificazione delle regole, misure che hanno attratto capitali anche dall’estero, così come gli investimenti nell’istruzione e nelle infrastrutture. Sempre a proposito di economia, Modi chiarisce: “Non vediamo l’India soppiantare alcun Paese. Vediamo l’India guadagnare la sua giusta posizione nel mondo. Il mondo oggi è più interconnesso e interdipendente che mai. Per creare resilienza, dovrebbe esserci una maggiore diversificazione nelle catene di approvvigionamento”. (Was)