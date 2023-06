Giubileo: Cgil e Fillea Cgil Roma e Lazio, protocollo sulla legalità primo passo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Nella mattinata di lunedì, 19 giugno, nella Prefettura di Roma, è stato firmato un protocollo sulla legalità nella realizzazione degli interventi previsti nella Capitale per il Giubileo del 2025, a seguito dei protocolli già sottoscritti con i ministeri. A firmare il documento, il prefetto, Lamberto Giannini, il sindaco e commissario straordinario Roberto Gualtieri e Marco Sangiorgio, l'Ad di "Giubileo 2025", la società interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che agisce in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante e le organizzazioni sindacali del settore edile". Lo dicono, in una nota, la Cgil e la Fillea Cgil di Roma e del Lazio. "Il protocollo - continua la nota - sarà uno strumento importante che contribuirà al monitoraggio, alla vigilanza, alla prevenzione, al controllo e al contrasto di ogni forma d'infiltrazione criminale e di irregolarità. Prevede, infatti, verifiche antimafia non solo sulle aziende appaltatrici ma su tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese coinvolte, l'istituzione di una cabina di regia con l'Ispettorato territoriale del lavoro, le organizzazioni sindacali dell'edilizia e del soggetto aggiudicatore, a garanzia della sicurezza delle lavoratrici e lavoratori coinvolti nelle opere. Siamo convinti che i contenuti del protocollo rappresentino un primo passo. Ora è necessario un accordo quadro con Roma Capitale e le organizzazioni sindacali confederali sulle opere pubbliche, non solo afferenti al settore edile, per tutelare la sicurezza e la salute e il lavoro di qualità nella Capitale e contrastare gli effetti negativi del nuovo codice degli appalti che rappresenta un vero passo indietro che elimina trasparenza, alimenta la discrezionalità e riduce la correttezza". (Com)