Giornata rifugiato: Pakistan, Amnesty denuncia vessazioni e arresti arbitrari richiedenti asilo afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell’odierna Giornata mondiale dei rifugiati, Amnesty International ha urgentemente chiesto al governo del Pakistan di porre fine alle vessazioni e agli arresti arbitrari nei confronti dei richiedenti asilo provenienti dall’Afghanistan, molti dei quali fuggono dalla persecuzione dei talebani. Lo riferisce un comunicato dell'organizzazione non governativa. Negli ultimi anni, molte persone che temevano di subire le conseguenze del ritorno al potere dei talebani in Afghanistan sono fuggite in Pakistan, dove hanno subito ondate di arresti arbitrari, detenzioni e minacce di rimpatrio. A causa dei considerevoli ritardi nelle procedure, molte di quelle persone non sono in possesso degli “attestati di registrazione”, il documento d’identità che consente loro di rimanere in Pakistan in condizioni di legalità. Molte persone sono arrivate in Pakistan con un regolare visto d’ingresso, che poi è scaduto. “È estremamente preoccupante che la situazione dei rifugiati afgani non stia ricevendo la dovuta attenzione internazionale. Queste persone non hanno via d’uscita: non possono tornare a casa né rimanere in modo permanente in Pakistan. Il loro ambiguo status giuridico e le complicate procedure di ricollocamento negli stati terzi le rende ancora più vulnerabili”, ha dichiarato Dinushika Dissanatake, vicedirettrice di Amnesty International per l’Asia meridionale. Amnesty International ha condotto nove interviste da remoto con richiedenti asilo afgani, sei dei quali arrestati dalle autorità pachistane negli ultimi tre mesi. Un numero maggiore di interviste con afgani rifugiati in Pakistan è stato svolto nel 2022. In molti casi sono stati denunciati comportamenti vessatori da parte delle forze di polizia e di altri funzionari pachistani. (segue) (Com)