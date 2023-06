Giornata rifugiato: Pakistan, Amnesty denuncia vessazioni e arresti arbitrari richiedenti asilo afgani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hussain (il nome è stato cambiato per proteggere la sua identità), un ex impiegato del ministero dell’Interno dell’Afghanistan, è fuggito in Pakistan con la sua famiglia nel 2022 dopo aver rischiato di finire nelle mani dei talebani. Nel febbraio di quest’anno la polizia ha fatto irruzione nella sua abitazione e in quelle di altre famiglie afgane in un quartiere di Islamabad. È stato ammanettato, portato in una stazione di polizia e interrogato sul suo status di cittadino straniero, sul suo impiego e sulle sue relazioni sociali. Lo stesso è accaduto ad altri 20 afgani: “Ci hanno sequestrato passaporti e portafogli e perquisiti numerose volte. Hanno posto in detenzione anche chi aveva un visto valido e si trovava legalmente in Afghanistan”. Il giorno dopo, l’uomo è stato scarcerato dietro il pagamento di una “multa” di 30 mila rupie (circa 95 euro), senza una ricevuta del versamento o un documento che spiegasse il motivo del suo arresto. Altri cinque afgani intervistati da Amnesty International hanno fornito lo stesso resoconto: tutti costretti a pagare “multe” di migliaia di rupie e privi di qualunque documentazione. “La nostra vita in Pakistan non è per niente al sicuro”, ha commentato Hussain. (segue) (Com)