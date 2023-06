Giornata rifugiato: Pakistan, Amnesty denuncia vessazioni e arresti arbitrari richiedenti asilo afgani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste rappresentano una piccola parte delle tante storie di afgani fuggiti in Pakistan per rifarsi una vita lì o per trovare un ricollocamento in uno Stato terzo. Le minacce e le vessazioni da loro subite sono acuite dai ritardi delle procedure di ricollocamento e dalla scadenza dei visti: ciò rende queste persone ancora più vulnerabili dal punto di vista giuridico. Gli stati che hanno messo a disposizione procedure speciali di ricollocamento per afgane e afgani in fuga dalla persecuzione dei talebani – Stati Uniti d’America, Canada, Regno Unito e Germania – attualmente non emettono visti dall’Afghanistan, dove non hanno più una rappresentanza diplomatica. Allo stesso tempo, le procedure per emettere visti in Pakistan sono complicate e lente, con tempi d’attesa di molti mesi. Ad esempio, nell’ottobre 2022 la Germania ha avviato un programma di ammissioni umanitarie che prevede l’ingresso di mille afgani al mese. Secondo fonti di stampa, da allora fino a giugno 2023, nessun afgano era arrivato in territorio tedesco: gli afgani cui era stato detto di andare in Pakistan per ottenere il visto sono ancora lì. (segue) (Com)