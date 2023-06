Giornata rifugiato: Pakistan, Amnesty denuncia vessazioni e arresti arbitrari richiedenti asilo afgani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Analogamente lunga è la procedura per ottenere la “prova di registrazione” da parte dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Acnur). Tutti questi ritardi rendono più facili le vessazioni della polizia e le estorsioni di denaro, una pratica denunciata in molte province del Pakistan. Gli afgani intervistati da Amnesty International hanno detto che non si sentono in grado di denunciare la situazione a causa del loro precario status giuridico. La situazione è particolarmente grave per le donne e le bambine, discriminate sia in Afghanistan che in Pakistan. Gli afgani che non sono in grado di provare il loro status giuridico non riescono a trovare un impiego ufficiale e finiscono per essere sfruttati in lavori informali e a basso salario. Senza una “prova di registrazione” o un visto, è anche difficile comprare una scheda telefonica o aprire un conto bancario per ricevere denaro dai familiari. A molti degli ultimi arrivati viene imposto di viaggiare verso il confine con l’Afghanistan e di lasciare ufficialmente il Pakistan per rinnovare il visto: un’operazione costosa e pericolosa. Le guardie di frontiera chiedono mazzette per far attraversare il confine anche a chi ha un visto valido. Sulla base della Legge sugli stranieri del 1946, le autorità pachistane eseguono arresti di afgani anche quando hanno documenti validi. Una volta nelle mani della polizia, non c’è alcuna protezione legale. Anche i contatti con le organizzazioni pachistane per i diritti umani sono senza esito. Inoltre, i richiedenti asilo afgani trovano enormi ostacoli nell’accesso alle cure mediche e all’istruzione per i loro figli. Alcune scuole rifiutano l’iscrizione a causa dell’ambiguità dello status giuridico. A causa della discriminazione di genere, le bambine afgane incontrano difficoltà ancora maggiori. (segue) (Com)