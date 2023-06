Giornata rifugiato: Pakistan, Amnesty denuncia vessazioni e arresti arbitrari richiedenti asilo afgani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Acnur è responsabile per la registrazione dei richiedenti asilo afgani, per il rilascio della “prova di registrazione” e per determinare se siano o meno rifugiati. Per le procedure di registrazione, l’Acnur ha posto sotto contratto la Società per i diritti umani e per l’aiuto ai prigionieri (Society for human rights and prisoners’ aid, Sharp). Gli afgani intervistati da Amnesty International hanno denunciato lunghi tempi di attesa, presso gli uffici della Sharp, per prendere un appuntamento per l’intervista così come risposte dilatorie al telefono: in questo modo, per chi è arrivato di recente è impossibile ottenere la documentazione necessaria in tempi brevi. Ahmad (altro nome di fantasia) si è rivolto all’Acnur nel novembre 2021 per ottenere la “prova di registrazione”. Nell’agosto 2022 gli è stato chiesto di fornire i suoi dati biometrici. Dieci mesi dopo è ancora in attesa di un documento. Per Hussain, Ahmad e altri rifugiati in Pakistan che lavoravano per l’ex governo afgano o nella società civile, ritornare in Afghanistan è impossibile. (segue) (Com)