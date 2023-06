Giornata rifugiato: Pakistan, Amnesty denuncia vessazioni e arresti arbitrari richiedenti asilo afgani (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli afgani in cerca d’asilo prima sono stati puniti dai talebani e ora vengono puniti dalle ardue procedure di registrazione, asilo e concessione dei visti. In profonda contraddizione con le promesse iniziali, la comunità internazionale non sta fornendo adeguata protezione a coloro che fuggono dalla persecuzione in Afghanistan”, ha commentato Dissanayake. “Chiediamo all’Acnur di sveltire le procedure di registrazione e di rinnovo delle richieste d’asilo, al governo del Pakistan di porre fine alle vessazioni e agli arresti arbitrari e, agli Stati terzi che hanno offerto disponibilità per il ricollocamento, di accelerare l’emissione dei visti”, ha concluso Dissanayake. Il 14 giugno Amnesty International ha contattato il governo del Pakistan, l’Acnur e la Sharp condividendo le proprie conclusioni ma finora non ha ricevuto alcuna risposta. A causa dei rischi di persecuzione, l’Acnur ha emesso un “avviso a non rientrare” agli afgani che si trovano fuori dal loro stato dopo la presa del potere dei talebani. Secondo l’Acnur, in Pakistan si trovano attualmente oltre tre milioni e 700 mila afgani, un milione e 400 mila dei quali formalmente registrati. Il 15 dicembre 2022 Amnesty International aveva già presentato al governo pachistano le sue preoccupazioni per la situazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati afgani. (Com)