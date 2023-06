Pd: Serracchiani, se pensiamo a distanze e non a punti in comune nessuna coalizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico "trova la condivisione e crea le condizioni di un'alleanza sui contenuti. Ma se pensiamo alle distanze e non pensiamo ai punti in comune non faremo quella coalizione che per esempio la destra riesce a fare". Lo ha detto Debora Serracchiani, parlamentare del Partito democratico alla Camera dei deputati, ad "Agorà", su Rai Tre. "La capacità di tenersi insieme sui punti in comune è una cosa sulla quale anche noi dobbiamo lavorare. Per lavorare bisogna parlare, andare nelle piazze, vedersi. Questa è la cosa che ha fatto la Segretaria", ha concluso Serracchiani. (Rin)