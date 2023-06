Germania: intelligence, aumenta la minaccia di influenze straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumenta in Germania la minaccia delle influenze straniere illegittime, esercitate da governi e servizi segreti mediante la diffusione di informazioni false, il finanziamento illecito dei partiti e la fondazione di associazioni. È l'allarme lanciato dall'intelligence tedesca, come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”. In particolare, il servizio segreto interno della Germania, l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv) presuppone che la Cina stia cercando di conquistare attivisti ed ex politici per perseguire i propri interessi in Germania o difendersi dalle critiche. Secondo quanto rilevato dall'agenzia, Pechino sta anche tentando di strumentalizzare esponenti dell'economia tedesca per raggiungere i propri obiettivi cinesi, sfruttando la dipendenza della Germania dalla Cina..Ora, il governo federale intende reagire alle operazioni dei servizi segreti stranieri, specialmente russi e cinesi, sul territorio tedesco. Si tratta soprattutto di identificare rapidamente e in una fase iniziale i tentativi di influenza e le campagne di disinformazione. A tal fine, dovrà essere intensificata l'azione dell'Unità per la strategia, l'analisi e la resilienza del ministero dell'Interno tedesco, istituita nel 2016 e nota come Ag Hybrid. Tale ufficio si occupa “principalmente” di Russia e Cina e ha già sperimentato un notevole incremento dell'attività a seguito della guerra mossa da Mosca contro l'Ucraina. Allo stesso tempo, l'Ag Hybrid monitora i “possibili pericoli” derivanti dagli investimenti cinesi nelle infrastrutture strategiche della Germania. (segue) (Geb)