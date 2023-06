Germania: intelligence, aumenta la minaccia di influenze straniere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, nelle bozze della Strategia per la Cina che il governo federale dovrebbe pubblicare prossimamente, si evidenzia come Pechino persegua “forme di influenza nascoste”, utilizzando “mezzi intimidatori o coercitivi” per obiettivi “contrari agli interessi della Germania”. Come risposta, l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz punta tra l'altro sull'inasprimento del registro delle lobby presso il Bundestag, ai fini di una maggiore trasparenza. Il governo federale vuole poi contrastare non soltanto la spionaggio classico, ma anche quello ibrido fondato su disinformazione, esercizio dell'influenza e operazioni di destabilizzazione. Al riguardo, il Bfv segnala che “la lotta per le menti e i cuori” attraverso “l'influenza, la disinformazione e la propaganda” sta svolgendo un “ruolo sempre più importante” per numerosi Stati. Ad esempio, la Cina sta tentando di creare all'estero “un ambiente politico, sociale ed economico benevolo” mediante una “ampia” azione di influenza. A sua volta, la Russia ha modificato dal 2017 la propria attività in tale campo e da allora procede “in maniera clandestina”. (Geb)