Forza Italia: Mulè, Comitato presidenza giovedì, a luglio Consiglio nazionale

23 luglio 2021

- Antonio Tajani “sta applicando alla lettera lo statuto di Forza Italia che, in caso di impedimento permanente del presidente, prevede l'immediata convocazione del Comitato di presidenza ed è quello che faremo giovedì". Lo ha detto Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, intervenendo a “Omnibus”, su La7. "Il Comitato di presidenza – ha spiegato – convocherà a sua volta il Consiglio nazionale al quale spetta il compito di eleggere un presidente pro tempore che accompagna il partito fino allo svolgimento del congresso nazionale”. “I tempi – ha chiarito – saranno serrati, va da sé che il Consiglio nazionale del quale fanno parte alcune centinaia di persone ha bisogno di tempi tecnici per essere convocato". "Secondo me – ha proseguito Mulè – questo passaggio possiamo farlo entro la fine di luglio, non dopo l'estate”. “È chiaro che Antonio Tajani sarà chiamato a traghettare il partito verso questo appuntamento. La celebrazione del congresso, considerando anche le varie scadenze elettorali, credo che avverrà subito dopo le europee", ha concluso Mulè. (Rin)