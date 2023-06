Italia-Francia: Meloni a Parigi per ricucire il rapporto con Macron e sostenere Roma all’Expo 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Una visita attesa da tempo per cercare di appianare i dissidi degli ultimi mesi e sostenere la candidatura di Roma all’Expo 2030. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si trova a Parigi dove oggi sarà ricevuta all’Eliseo dal capo dello Stato francese Emmanuel Macron e parteciperà alla 172ma Assemblea Generale del Bureau International des Expositions (Bie). Secondo quanto riferito da una nota dell’Eliseo, Macron e Meloni discuteranno dei rapporti bilaterali fra Francia e Italia, e in particolare dell’attuazione del Trattato del Quirinale. Il presidente e la premier parleranno anche di vari dossier presenti nell’agenda dell’Ue e approfitteranno di questo incontro per preparare il Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles giovedì 29 e venerdì 30 giugno. Il colloquio si concentrerà anche sul vertice della Nato che si terrà a Vilnius, in Lituania, martedì 11 e mercoledì 12 luglio. Il colloquio sarà l’occasione per riaffermare il comune sostegno all’Ucraina sugli aspetti militari, umanitari, economici, diplomatici e giudiziari. Si tratterà di un colloquio particolarmente importante per cercare di ricucire definitivamente i rapporti con la Francia dopo i dissidi degli ultimi mesi, scatenati dalle dichiarazioni del ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, che criticò apertamente Meloni, accusandola di non essere in grado di gestire la crisi migratoria. Altrettanto importante, inoltre, sarà il sostegno alla candidatura di Roma a ospitare l’Expo, un compito importante che il governo vuole onorare, e non a caso la premier sarà accompagnata dal sindaco della capitale italiana, Roberto Gualtieri, e dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. (segue) (Rin)