Imprese: Maire si aggiudica nuovi contratti per 260 milioni di dollari

- Maire S.p.A. annuncia che le sue controllate parte delle business unit Integrated E&C Solutions (IE&CS) e Sustainable Technology Solutions (STS) si sono aggiudicate nuovi contratti per un valore complessivo di circa 260 milioni di dollari da clienti internazionali principalmente in Europa, Asia e Sud America. In particolare - si legge in una nota - KT-Kinetics Technology si è aggiudicata un contratto nella BU IE&CS per un impianto di pre-trattamento da PKN Orlen (PKN), una multinazionale polacca operante nel campo della raffinazione e della vendita di carburante principalmente in Europa centrale. Il progetto ha una durata di 24 mesi. L'impianto di pre-trattamento, che verrà realizzato all'interno della Płock Refinery nella Polonia centrale, tratterà olii vegetali, olii da cucina esausti e grassi animali per produrre diesel rinnovabile (anche noto come olio vegetale idrotrattato, Hydrotreated Vegetable Oil, HVO) per i mercati locale ed internazionale. NextChem, parte della business unit Sustainable Technology Solutions, agirà in qualità di integratore tecnologico per il progetto. Sarà il primo impianto di questo tipo in Polonia e contribuirà ai piani di decarbonizzazione del Paese in linea con le direttive dell'Unione Europea. "Questa aggiudicazione da PKN costituisce una testimonianza dell'expertise di Maire nei carburanti rinnovabili e nella creazione di valore da biocarburanti di seconda generazione ottenuti da colture per scopi non alimentari", ha commentato Alessandro Bernini, amministratore delegato di Maire. "Grazie all'approccio integrato tra le business unit del Gruppo, Maire conferma il proprio ruolo di abilitatore ed integratore tecnologico nella transizione energetica", ha concluso. (Com)